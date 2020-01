UNIDEA- ARIA NUOVA IN CASA RISPETTANDO L’AMBIENTE? QUI C’È QUELLO CHE TI SERVE

Con la primavera che si avvicina, anche la casa sente il bisogni di rinnovarsi. Una tinteggiatura nuova, anche solo per una rinfrescata, e tante idee per far rendere al meglio gli interni sempre nel pieno rispetti dell’ambiente. La soluzione è in una parola: Unidea, azienda che segue con professionalità e competenza diversi settori. Dalle Decorazioni alle manutenzioni, passando per le ristrutturazioni

Unidea in particolare è specializzata in decorazioni di pareti interne ed esterne, ma non si limita semplicemente a proporre un lavoro. Su richiesta esegue anche campionature e i suoi esperti sono sempre disponibili a consigliare i clienti sulle migliori soluzioni. E utilizza solo materiale certificato, rispettoso dell’ambiente».

Ma Unidea con i suoi professionisti è in grado di eseguire lavori elettrici, di idraulica e ristrutturazioni di bagni, al fine di migliorare la casa e fornire un efficientamento energetico concreto. E presto, anche all’interno dell’azienda, ci saranno novità importanti.

UNIDEA Via Arquata 15/39.

Telefono per reperibilità : 338.2996586