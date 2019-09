UNIDEA-TECNICHE E CONSIGLI PER MIGLIORARE OGNI STANZA DEL PROPRIO APPARTAMENTO

Una casa bella e funzionale, dalle stanze da letto, al salotto, al bagno, grazie al supporto e alla creatività di Unidea, l’azienda che si occupa di decorare e ristrutturare al meglio il vostro appartamento. Ciò che fa la differenza di Unidea è certamente la precisione con la quale vengono effettuati i lavori, la programmazione, la serietà e la puntualità nella consegna. Senza parlare dell’assistenza al cliente che continua anche una volta finiti gli interventi. <Siamo sempre disponibili a intervenire con un’assistenza, che non si interrompe mai – spiegano i titolari, i signori Nesta -. Le esigenze del cliente sono la nostra priorità e vengono rispettate anche in a base al suo badget>, un particolare non da poco visti i tempi che corrono e che consente a chiunque di rifare particolari della propria casa a volte necessari. <Ci occupiamo spesso dei bagni di persone anziane che necessitano migliorie, come per esempio l’inserimenti di sanitari adatti alla loro età, per noi è importante aiutare le persone a vivere meglio in casa propria>. Bagni, sanitari, ma l’azienda è specializzata anche in opere decorative e nell’uso di intonaci e stucchi particolari, con applicazione di decorazioni di interni di pregio, decorazioni artistiche di pareti e superfici di ogni tipo. E’ possibile richiedere ai tecnici specializzati, ossia gli stessi titolari, tante nuove idee per decorare le pareti e ottimizzare gli spazi della casa, ma anche di ufficio o negozio o di qualunque altro ambiente.

Unidea, via Arquata 15/39, Torino

011.3191767; 338.2996586

Orario: reperibilità continua

unideasnc@libero.it

www.unideadecorazionitorino.it