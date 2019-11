UNIDEA- VUOI UNA CASA PIÙ EFFICIENTE? CHIAMA NOI, LA SOLUZIONE C’È

Decorazioni, manutenzioni, ristrutturazioni e relative certificazioni: in una parola sola, Unidea. La sede è in via Arquata, a Torino, ma in realtà il campo d’intervento è ovunque il cliente abbia bisogno, anche fuori regione e fuori dai confini.

Unidea è specializzata anzitutto in decorazioni di pareti interne ed esterne, ma non si limita semplicemente a proporre un lavoro. Come spiega la signora Mariateresa «su richiesta eseguiamo anche campionature e siamo sempre disponibile a consigliare i clienti sulle migliori soluzioni perché non tutto sta bene ovunque. Inoltre utilizziamo tutto materiale certificato, rispettoso dell’ambiente».

Ma Unidea con i suoi professionisti, interni ed esterni, è in grado di eseguire lavori elettrici, di idraulica e ristrutturazioni di bagni, al fine di migliorare la casa e fornire un efficientamento energetico concreto. Ove occorre, fornisce anche tutta la documentazione per la ‘Conformità. Ma soprattutto ha una politica dei prezzi precisa: quella di ottimizzare i costi per il clienti, cercando sempre di ottenere il massimo risultato finale.

