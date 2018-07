Un’invalida picchiata dalla vicina: «Ha colpito la mia unica gamba»

Una storia di ordinaria follia quella accaduta ad Antonia Dabbene, pensionata di 61 anni costretta sulla sedia a rotelle dopo un’operazione che, purtroppo, le ha portato via una gamba. Una storia di ordinaria follia soprattutto se ad esserne protagonisti sono i classici vicini di casa, quelli che si conoscono da una vita e in cui si è certi di poter riporre la fiducia più completa. La segnalazione in merito all’aggressione, avvenuta sabato nella sua abitazione, è stata fatta dalla stessa Antonia che, su uno dei gruppi dedicati alla città sul social network Facebook, ha avuto il coraggio di pubblicare alcune foto che ritraggono le ecchimosi sul collo e una gamba fasciata. «Se ho deciso di pubblicare queste foto – spiega la signora Dabbene – è perché non voglio che cose del genere possano capitare anche ad altri. Sono stata aggredita a casa mia, da una persona che conosco bene e che in passato non ho esitato ad aiutare anche con dei piccoli prestiti. Ha suonato il campanello di casa entrando come una furia, mi ha messo le mani al collo. Fortunatamente la ragazza che era con me è riuscita a tirare indietro la sedia, ma poi il trambusto è continuato fuori, così ha riaperto la porta e allora mi è arrivata un colpo di mensola sulla mia unica gamba. Sto traslocando e le mensole erano fuori perché dovevano essere buttate».

All’origine della furiosa lite, probabilmente, questioni legate a vicende personali che sono andate a incancrenirsi col tempo. Una fiducia, quella di Antonia, troppo spesso messa alla prova e di cui in alcune occasioni si era sfogata proprio sui social. Cosa che la vicina e il suo compagno non hanno probabilmente gradito, anche perché in ballo sembrerebbe esserci la sparizione di alcuni oggetti di famiglia scomparsi proprio nei giorni in cui i vicini aiutavano Antonia nel trasloco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e al momento è stata presentata una querela per lesioni, refertate anche dal pronto soccorso. «Vorrei solo venisse fatta giustizia – conclude Antonia – Sono una persona buona, forse ho riposto la mia fiducia nelle persone sbagliate».