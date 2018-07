“Uniti dal destino”: amichevole Torino-Chapecoense il primo agosto

La gara per aiutare il club brasiliano in ricostruzione

Un’amichevole per aiutare la Chapecoense a risollevarsi dopo l’immane disgrazia. Il primo agosto Torino e Chapecoense, “uniti dal destino, per sempre amici”, daranno vita alla Sportpesa Cup, amichevole internazionale. L’incasso verrà destinato al club brasiliano come aiuto per la ricostruzione dopo il disastro aereo del 28 novembre 2016, vicino Medellin, nel quale persero la vita 71 persone”.

SI GIOCHERA’ AL “GRANDE TORINO”

Per la partita dell’Olimpico Grande Torino, per cui è prevista la diretta su La7 e Torino Channel, i brasiliani saranno ospiti della società granata. Saranno presenti anche due dei tre sopravvissuti della squadra, Allan Ruschel e Jakson Follmann.