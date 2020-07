Universiadi, Ricca: “Felicissimi del sostegno a Torino del ministro dello sport”

Dopo la ‘benedizione’ del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora alla candidatura di Torino a ospitare l’edizione invernale delle Universiadi 2025, arriva la nota di soddisfazione dell’assessore regionale allo Sport Fabrizio Ricca.

“Come Regione Piemonte siamo felicissimi di apprendere che il ministero dello Sport supporterà la candidatura alle Universiadi“, scrive l’assessore. “Fin dall’inizio abbiamo creduto in questa scommessa e siamo pronti a portare a casa l’evento”.

“Le Universiadi saranno occasione di turismo e grande sport per il territorio ma anche di sviluppo per la rete universitaria locale. Ora auspichiamo – conclude Ricca – un confronto rapido con il ministro per iniziare a organizzare il lavoro”.