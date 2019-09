Università, il Complesso Aldo Moro è la nuova casa di Lingue, Letterature Straniere e Culture moderne [FOTO]

Per la prima volta dalla sua fondazione il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne, che raccoglie l’eredità della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere, trova una sede unitaria, un luogo comune di ricerca, didattica e divulgazione nel nuovo Complesso Aldo Moro. I nuovi spazi sono stati inaugurati oggi da Gianmaria Ajani, Rettore dell’Università di Torino con Matteo Milani e Francesco Panero, rispettivamente Direttore ed Ex-Direttore del Dipartimento alla presenza di studenti e ricercatori.

L’inaugurazione della nuova sede è stata occasione per far vivere alle future matricole una mattinata di vita universitaria, con relazioni di lingue, letterature, culture e linguistica proposte in sessioni parallele agli alunni di tre classi liceali, che si si sono mossi tra i piani dell’edificio scegliendo l’argomento di maggiore interesse. Prima il Professore Emerito Paolo Bertinetti, ex-Preside della Facoltà, e la Dottoressa Luana Doni, Dottoranda di ricerca, si sono alternati in una lezione a due voci sulle Lingue, ieri, oggi e domani, per congiungere idealmente le radici e le prospettive del nostro Dipartimento. Cornice dell’intera giornata le attività sportive sportive a cura del Cus Torino, e alle 21 lo spettacolo teatrale “Altri Mondi Bike Tour” promosso dal Green Office UnitoGo.

La giornata ha aperto il ricco programma di eventi dal titolo “Storie di Sostenibilità” che vedrà il Complesso Aldo Moro sede di una quattro giorni di iniziative dedicati alla sostenibilità e aperti alla comunità universitaria e alla cittadinanza, strumento per l’Ateneo per far conoscere il proprio contributo sui 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile dell’agenda 2030 delle Nazioni Unite, temi chiave del nostro tempo. In programma oggi gli Sport’s corner a cura del CUS Torino che animeranno gli spazi dal pomeriggio per tutte le 4 giornate e alle 14 nell’Aula 1 la presentazione del Progetto Terzo tempo, centro di aggregazione e di sperimentazione multidisciplinare per l’orientamento ad un invecchiamento consapevole con Enrica Favaro, Ezio Ghigo del Dipartimento di Scienze Mediche e Paolo Bertinetti, Carmen Concilio del Dipartimento di Lingue e Letterature straniere e Culture moderne. Si chiude alle 21 nell’Atrio del Complesso con lo spettacolo teatrale Altri Mondi Bike Tour che racconta in maniera divertente le storie scientifiche dei miliardi di pianeti che esistono, della vita e di come è nata ed è arrivata sulla nostra Terra.

Il Dipartimento in cifre

– 5.994 studenti iscritti nel 2018-2019, di cui 4.909 femmine e 663 stranieri

– 1726 immatricolati (triennali + magistrali) nel 2018-2019

– 3 Corsi di Laurea triennale

– 4 Corsi di Laurea magistrale + 1 Corso di Laurea magistrale interateneo binazionale Torino-Tirana (in fase di approvazione)

– 13 lingue e letterature straniere: Arabo, Catalano, Cinese, Francese, Giapponese, Inglese, Polacco, Portoghese, Romeno, Russo, Serbo e Croato, Spagnolo, Tedesco; più Anglo-Americano e Ispano-Americano

– Dal 2019-2020, 6 lingue straniere on-line per le matricole triennali (progetto Start@Unito): Francese, Inglese, Portoghese, Russo, Spagnolo, Tedesco; più Antropologia culturale e Didattica delle lingue moderne già attivate nel 2018-2019

– 1 percorso di Laurea magistrale in lingua inglese “English and American Studies”

– 3 percorsi di Laurea a doppio diploma (Università di Savoie-Chambéry, di Lyon III-Jean Moulin e di Sevilla-Pablo de Olavide)

– Più di 280 borse Erasmus