Università, continua la protesta dei bibliotecari precari

Continua la protesta dei bibliotecari precari dell’Università di Torino che annunciano un sit-in il 20 luglio in Rettorato in occasione del consiglio di amministrazione che potrebbe votare la decisione di indire una gara d’appalto secondo loro “molto penalizzante”.

LA NOTA DEL SINDACATO

“Nei giorni scorsi abbiamo avuto un incontro in amministrazione – si legge in una nota di Bibliocoop-Flaica Cub Torino – finito purtroppo con lo scarto di tutte le vie alternative alla gara d’appalto. Era però rimasta la speranza di un margine di miglioramento poiché sia i membri della commissione sia i vertici accademici parevano aver condiviso le ragioni di fondo di noi lavoratori in Ateneo da oltre 20 anni. Sfortunatamente – continua la nota – non è stato così, visto che hanno omesso di informarci circa alcune decisioni per noi peggiorative contenute nella nuova gara d’appalto che verrà indetta a breve, in primis la scelta di dividere l’appalto in quattro lotti. Questa scelta, se verrà attuata, indebolirà di molto la nostra capacità di trattativa con le ditte o le cooperative vincitrici, causerà probabilmente per qualcuno la perdita di almeno parte dell’orario lavorativo, creerà un caos amministrativo che certamente si rovescerà sulla qualità dei servizi offerti”.