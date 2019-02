Università di Torino: esposta bandiera della Francia

Una bandiera francese sventola dalla finestra del rettorato dell’Università di Torino dove il rettore, Gianmaria Ajani, sostiene: “Vorrei vederne mille alle finestre”.

SOLIDARIETA’

Proprio oggi, a Torino, è in corso un incontro con i rettori di Oltralpe per un progetto di università europea. Evidenziata dallo stesso rettore la necessità di connessione con la Francia, non solo a livello culturale ma anche logistico. L’ateneo infatti collabora con le università transalpine da tempo. Per questo motivo, “La bandiera in rettorato vuole essere un simbolo di vicinanza alla Francia”, sottolinea il rettore.

ANCHE A CUNEO

ieri una bandiera francese era stata esposta al balcone del municipio di Cuneo, ma oggi è stata rimossa su richiesta della Prefettura, che spiega: “Dipende dal regolamento del 2000, in cui sono disciplinati i casi di esposizione in contesti istituzionali delle bandiere di Stati stranieri“.