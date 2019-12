Università, domani l’assemblea-presidio dei sindacati sotto il rettorato

Sigle sul piede di guerra: sotto accusa la grave "situazione di arretratezza" in cui versa il mondo degli atenei pubblici in Italia

La protesta in via Verdi a Torino

Assemblea presidio dei sindacati in via Verdi, a Torino. Proprio sotto la sede del rettorato dell’università per manifestare contro la grave “situazione di arretratezza” in cui versa il mondo degli atenei pubblici in Italia. La protesta si terrà domani, lunedì 16 dicembre, dalle ore 10 alle 14, in occasione della giornata nazionale di mobilitazione nelle università, indetta da tutte le sigle sindacali. Sotto accusa finisce la costante diminuzione delle risorse statali investite. E, insieme alla diminuzione del finanziamento, il calo di circa il 20% il numero di docenti e ricercatori di ruolo. Parallelamente, spiegano i sindacati, sono aumentati i lavoratori precari, che ormai rappresentano più della metà del personale che svolge attività di ricerca e di didattica negli atenei.

TAGLI AL PERSONALE E PRECARIATO

Ancora maggiore, viene ribadito ancora, il taglio subito dal personale tecnico e amministrativo passato da 70.000 a 50.000 unità che, oltre all’aumento dei carichi di lavoro, ha subito la decurtazione del salario accessorio e l’introduzione di una serie di vincoli normativi che ne impediscono di fatto un utilizzo coerente con le norme contrattuali. Ancora. Le risorse investite per il diritto allo studio, accusano le sigle, sono assolutamente insufficienti mentre le tasse universitarie dal 2009 sono significativamente aumentate e gli studenti italiani sono tra quelli che pagano di più tra i 28 paesi dell’Unione Europea.

L’APPELLO AL PREMIER CONTE

Da qui l’appello rivolto al premier Giuseppe Conte ed ai leader politici, sulla necessità di finanziare adeguatamente l’università e la ricerca. Richieste che al momento, viene fatto notare, non trovano purtroppo alcun riscontro nella legge di Bilancio approvata in Consiglio dei Ministri e trasmessa al Parlamento, come non trovano riscontri neanche gli impegni assunti dal presidente del Consiglio con l’intesa sottoscritta il 24 aprile sul precariato, sulla valorizzazione del personale e sulla flessibilità dei fondi accessori di università e ricerca.

L’AMARA CONSTATAZIONE

Ad oggi, è l’amara constatazione, nella Manovra non vengono previsti interventi: per aumentare la quota base del finanziamento ordinario delle università; per il rinnovo del CCNL; per la valorizzazione professionale del personale; per una maggiore flessibilità nella costituzione e utilizzo dei fondi del salario accessorio; per la stabilizzazione dei lavoratori precari; per incrementare significativamente i fondi per il diritto allo studio.