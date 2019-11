Università, “no tagli a borse di studio”: presidio degli studenti davanti palazzo Lascaris

Presidio degli studenti, questa mattina, davanti Palazzo Lascaris, sede della Regione Piemonte, per protestare contro i tagli alle borse di studio. Più di un centinaio gli universitari che si sono dati appuntamento davanti al Consiglio regionale, dove questo pomeriggio è in programma una seduta: “non vogliamo tagli al diritto allo studio”, hanno spiegato in coro i manifestanti.

LA PROTESTA DOPO I TAGLI AI FONDI EDISU

Il sit-in è stato organizzato dopo il varo della delibera che ha dimezzato le risorse destinate all’Edisu ma che, aveva assicurato il presidente Alberto Cirio, non avrebbe comunque sottratto fondi alle borse di studio.

LORO TAGLIANO? E NOI BLOCCHIAMO LA REGIONE

Rassicurazioni che evidentemente non sono bastate agli studenti: “oggi non contratteremo con la Regione sulle vite di 14 mila studenti che quest’anno hanno richiesto le borse di studio. Loro tagliano le borse noi blocchiamo la Regione!”.