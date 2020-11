Uno sconto di 3 anni ai killer dell’operaio ammazzato per errore

Ammazzarono “per errore” in un agguato un padre di cinque figli ma la Corte d’Appello ha ridotto la loro pena di tre anni ciascuno.

La vittima, Gabriele Raimondi, venne ucciso nel corso di una faida tra una famiglia di Cossano e i sinti di Montalenghe. In Appello al tribunale di Torino Antonio De Meo (avvocati Enrico Scolari e Federica Ranieri), 48 anni, è stato condannato a 14 anni e 8 mesi mentre per il figlio Matteo (avvocato Massimo Campanale), 27 anni, la pena è stata di 17 anni e 4 mesi. Un ulteriore sconto di pena rispetto alla sentenza di primo grado pronunciata al tribunale di Ivrea nella primavera di un anno fa, quando il padre fu condannato a 17 anni e 8 mesi e il figlio a 21 anni (già ridotte per il rito abbreviato visto che Procura chiese trent’anni per entrambi). Antonio e Matteo De Meo uccisero Raimondi nel corso di un agguato avvenuto il pomeriggio del 30 settembre 2017 quando al culmine di una faida tra le famiglie, raggiunsero una villetta in strada San Giorgio a Montalenghe, proprietà di Grado Di Glaudi (recentemente scomparso per cause naturali), membro di spicco della comunità sinti del Canavese.

