Uno sguardo di troppo scatena il finimondo. Botte da orbi tra i ragazzi in strada

E' successo in via Amendola a Nichelino

Uno sguardo di troppo scatena il finimondo. E’ successo a Nichelino giovedì sera. Qui, infatti, un gruppo di giovani ha trasformato quello che era nato come il classico appuntamento “chiarificatore” in una vera e propria occasione per darsele di santa ragione.

LEI LA GUARDA, L’ALTRA SI SENTE “SFIDATA”

Tutto è cominciato quando una giovane di 21 anni, all’interno del centro commerciale di piazza Aldo Moro, ha lanciato un’occhiata nei confronti di un’altra ragazza per capire se la conosceva o meno. L’altra, però, ha inteso quello “sguardo” come un gesto di sfida e per tutta risposta, due giorni dopo, si è presentata sotto casa dell’altra, spalleggiata da una ventina di persone.

L’APPUNTAMENTO PER CHIARIRSI

In men che non si dica sono volate minacce, messaggi al cellulare pesantissimi (via Whatsapp), sia da una parte che dall’altra. Fino a quando, giovedì sera, appunto, con una scusa, le due ragazze si sono date appuntamento in via Amendola, nei pressi del capolinea del 35, “per chiarire” una volta e per tutto l’episodio.

LA LITE SI TRASFORMA IN RISSA

Mentre iniziavano a parlare, sono spuntati fuori una decina di ragazzi, tutti amici della giovane che si è sentita “sfidata” al centro commerciale e, in men che non si dica, è scoppiata una rissa in stile vecchio Far West. Ad avere la peggio è stata la ragazza (una 21enne) che quel giorno aveva “osato” poggiare il suo sguardo sull’altra. Con lei le ha prese anche un suo amico coetaneo, che si era recato all’incontro di via Amendola per non lasciarla sola.

IN DUE FINISCONO AL PRONTO SOCCORSO

Entrambi medicati al pronto soccorso dell’ospedale di Moncalieri, i due se la sono cavata con pochi giorni di prognosi per le botte ricevute. Nel frattempo, allertati dai residenti, sono arrivati sul posto anche i carabinieri la cui presenza ha provocato il fuggi fuggi generale dei ragazzi. Proprio ai militari si sono rivolti i due giovani per denunciare l’accaduto.

DENUNCIATI IN CINQUE

Per il momento sono stati denunciati in cinque, tra cui oltre agli aggressori, anche le due presunte vittime del pestaggio. I carabinieri, infatti, vogliono capire l’esatta dinamica dell’accaduto, relativamente alle singole responsabilità di quanti sono rimasti coinvolti nella rissa.