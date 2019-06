Uno spazio polifunzionale nell’ex Lancia

Partiranno tra un mese i cantieri all’ex Lancia di via Cumiana 15, che tra un anno sarà riconsegnato al quartiere San Paolo dopo decenni di abbandono. I lavori, per un importo complessivo di 900mila euro, trasformeranno la vecchia fabbrica dismessa in una piccola “piazza coperta”, una sorta di spazio multi-funzionale con attività per bambini, famiglie, giovani e anziani. Il tutto grazie a Co-City, progetto del Comune vincitore del primo bando europeo Urban Innovative Actions che promuove nuove forme di amministrazione condivisa con i cittadini.

Il piano, presentato in circoscrizione Tre, è stato però rivisto rispetto alle idee iniziali partorite dal pool di associazioni sotto il nome di Futurboita. Queste ultime prevedevano la realizzazione di una casa del quartiere con la riapertura sia del pian terreno che del primo piano dello stabile. Al momento, le risorse a disposizione consentiranno di riadattare esclusivamente il piano superiore, mentre il pian terreno verrà sì consolidato ma non sarà accessibile. Al termine dei lavori – fine prevista a febbraio 2020 – una superficie di circa 600 metri quadri potrà ospitare mostre, giochi, mercatini tematici e spettacoli pubblici. Una nuova rampa permetterà di accedere da via Cumiana e la struttura sarà letteralmente aperta all’esterno in quanto non avrà vetrate.

Soddisfazione da parte della circoscrizione Tre, anche perché i locali dell’ex Lancia fanno parte del comprensorio che ospita il centro civico. «Da anni desideravamo la riqualificazione di via Cumiana – così la presidente Troise – anche perché il degrado al suo interno era diventato inaccettabile. Per il territorio è una conquista e, una volta rigenerato, questo diverrà un luogo che organizzeremo insieme alla cittadinanza e che metteremo a disposizione di tutti».