Agenzia Torino – Massaua Uno staff di professionisti per ogni tua esigenza

Il mondo delle assicurazioni e quello delle pratiche auto sono spesso paralleli, ma all’Agenzia Torino Massaua di corso Trapani 115, a Torino, convergono per facilitare al massimo la vita degli utenti. Come spiega Francesco Brachetto Garigliet, che guida uno staff affiatato e preparatissimo, i vantaggi sono molteplici:

«Come agenzia siamo associati Sara e al tempo stesso anche Delegati Aci. Quindi chi entra da noi può scegliere a quale sportello rivolgersi per essere accontentato».

Ma non è tutto perché nei prossimi giorni verrà attivato ufficialmente anche il Punto Sisal e quindi allo sportello si potranno pagare tutte le bollette, anche quelle energetiche, telefoniche, delle pay-tv, fare ricariche telefoniche e molto altro. Come Sara Assicurazioni, l’agenzia si occupa di tutti i tipi di polizze, da quella vita agli infortuni, alle auto (con scontistiche particolari), alla responsabilità civile del capofamiglia, per finire con i piani pensionistici. E come delegazione Aci i clienti possono fare tutto il resto, a cominciare dal rinnovo patenti (con medico presente in sede ogni martedì pomeriggio), dalle visure, dalle volture e quant’altro ruota attorno al mondo dei motori.

L’Agenzia Torino Massaua è aperta da lunedì a venerdì con orario 9-13, 15-18.

Contatti: 011.3828990.