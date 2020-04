Uno stipendio da top: Dybala e la Juventus sono vicini al rinnovo

La salute prima di tutto. E ci mancherebbe altro, specie con i tempi che corrono. Specie se il soggetto in causa si chiama Paulo di nome e Dybala di cognome e sta avendo a che fare con il contagio da coronavirus. L’annuncio della positività dell’argentino il 21 marzo scorso. Da allora, quella che sta portando avanti il numero dieci argentino insieme alla fidanzata Oriana Sabatini (positiva anche lei) è una lunga ed estenuante battaglia contro il virus, fatta di alti e bassi, anche se «i sintomi», come hanno raccontato via social i due protagonisti, per fortuna, non sono stati pesanti. Ebbene, dicevamo, la salute prima di tutto. Intanto, però, in questo periodo di calma piatta, la dirigenza bianconera assieme all’entourage del calciatore sta mettendo le basi per il rinnovo del contratto della Joya.

A dare un’accelerata anche il gol decisivo messo a segno dall’attaccante argentino contro l’Inter nell’ultima partita di Serie A prima dell’interruzione a causa della pandemia scatena dal Covid 19. Ebbene, le parti, si stanno avvicinando: tra domanda e offerta, la distanza, pur presente, non sembra insormontabile: la proposta della Juventus è da circa 10 milioni netti bonus inclusi a stagione. Jorge Antun, rappresentante dell’argentino, ne chiede 12, la quota De Ligt per intenderci, quindi al top degli ingaggi bianconeri eccezion fatta per Cristiano Ronaldo. Solo a quel punto potrà esserci la fumata bianca. Per un contratto che legherà Paulo Dybala alla Juve fino al 30 giugno 2024 o 2025. E i diritti d’immagine? La scorsa estate erano stati un problema non da poco per il trasferimento in Inghilterra. Per il rinnovo non rappresenterebbero un problema. La questione, con tutta probabilità, resterà fuori dall’accordo con la Juventus e sarà una questione di cui si dovrà occupare solo il numero dieci biancoenro con i suoi legali. Juve e Dybala sempre più insieme e a un passo dalla fumata bianca.