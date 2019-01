Uomini e Donne in prima serata e si porta dietro “super” Gemma

Se il day time di Gemma a “Uomini & Donne”, dove ieri c’è pure stata la prima litigata del 2019 con Rocco, sembra procedere “come da copione”, sono interessanti, invece, le novità per quanto riguarda il suo futuro professionale. Per la prima volta nella storia della trasmissione di Maria De Filippi (fatta eccezione per la puntata speciale che fu dedicata a Gemma e Giorgio), infatti, “U&D” passerà in prime time e a condurre il tutto ci dovrebbero essere Gemma Galgani e Giulia De Lellis, supportate dalla presenza in studio di Valeria Marini. Per la direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino si tratta di una “promozione” davvero inattesa ma, meritatissima, dato il riscontro mediatico che Gemma riesce a portare con sé e il gradimento da parte del suo pubblico.

Un pubblico molto vario, come si evince dai suoi migliaia di follower e da quello che accade ogni sera in via Madama Cristina quando vanno in scena gli spettacoli del Colosseo. E’ ormai una consuetudine, infatti, che i fan arrivino da ogni parte del torinese pur di accaparrarsi un autografo o un selfie con la dama di Canale 5 la quale, è bene precisarlo, si lascia difficilmente distrarre dai suoi doveri professionali nonostante il calore della gente. Quando si tratta di teatro Gemma si trasforma in una vera stakanovista, dimenticandosi del fatto che oggi è lei, prima di tutto, una star, non soltanto gli artisti che accompagna sul palco con i loro spettacoli. Una star riconosciuta persino dalla De Filippi la quale puntando sul sicuro non si è fatta sfuggire l’occasione di “usare” il carisma di Gemma anche per l’esperimento in prime time. Le puntate dovrebbero andare in onda a partire da febbraio e saranno dedicate alle scelte di Ivan Gonzalez, Andrea Cerioli, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi e Teresa Langella che quindi non le faranno più durante le puntate del pomeriggio.

I lavori di preparazione fervono, la notizia (che era stata anticipata da davidemaggio.it) è ormai rimbalzata ovunque e negli studi non si parla d’altro. Impossibile, però, avere un commento da parte da Gemma, troppo impegnata in questi giorni per le registrazioni in studio, dal suo lavoro a teatro e con i preparativi alla conduzione. Dopo avere trascorso vacanze di Natale tra la famiglia e i suoi affetti più cari, cantando “Felicità” di Al Bano e Romina durante la notte di Capodanno, adesso per Gemma è iniziato un periodo serio, in cui non si scherza più. In ballo non ci sono soltanto i sentimenti d’amore inseguiti per anni durante “Uomini & Donne”, ma la sua carriera professionale che, come un cerchio che si chiude, la riporta ancora una volta verso quel palcoscenico di cui lei è sempre stata protagonista e che ha rappresentato il suo primo grande amore, iniziando dal Regio, passando per l’Alfieri per concludere con il Colosseo.