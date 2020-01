Uomo di 81 anni investito a Torino mentre attraversa sulle strisce, è in prognosi riservata

Incidente stradale in via Monte Cengio: la 22enne alla guida di una Fiat Punto si è fermata a prestare soccorso, è risultata negativa all'alcoltest

Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 10.15 a Torino, in via Monte Cengio all’angolo con via Coni Zugna. Una Fiat Punto che percorreva via Monte Cengio ha investito all’incrocio un uomo di 81 anni, cittadino italiano, che stava attraversando sulle strisce pedonali.

La conducente, anch’essa cittadina italiana di 22 anni, si è fermata a prestare soccorso ed è risultata negativa all’alcoltest. L’anziano è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale C.T.O., dove i medici si sono riservati la prognosi.

Sono intervenuti sul posto gli operatori della squadra infortunistica del reparto radiomobile della polizia municipale di Torino per i rilievi del caso. La situazione della viabilità in prossimità del luogo dell’incidente è tornata normale.