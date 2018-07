Uomo ferito alla testa a Torino, fermato il figlio affetto da problemi psichiatrici

Dramma sfiorato in pieno centro: la vittima ricoverata in codice rosso all'ospedale

Dramma familiare sfiorato in un appartamento in pieno centro a Torino. Ieri sera un uomo sulla settantina è stato ferito in modo grave alla testa al culmine di una lite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale, dove lotta per la vita.

Fermato per accertamenti il figlio, 40 anni, affetto da problemi psichiatrici. Secondo gli inquirenti, per cause ancora da chiarire, avrebbe aggredito improvvisamente il padre, provocandogli un grave trauma alla testa.

L’uomo è stato intubato ed è in prognosi riservata all’ospedale Cto di Torino con un trauma cranico facciale provocatogli dal corpo che gli ha inferto il figlio, che si è servito di un pesante oggetto contundente.