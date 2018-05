Uomo scompare nel nulla a Rivara, ritrovato a pochi passi dal Mulino Val

Franco Rolle, 60 anni, sta bene ma è provato per la notte vissuta all'addiaccio. E' stato trovato da una squadra della Protezione civile

Il pensionato era stato visto per l'ultima volta ieri pomeriggio nei pressi del cimitero

È stato ritrovato a pochi passi dal Mulino Val, Franco Rolle, il pensionato sessantenne di Rivara di cui si erano perse le notizie sue notizie ieri pomeriggio. L’uomo era in stato confusionale e piuttosto provato da una notte trascorsa all’addiaccio. Per fortuna non era ferito. A ritrovarlo, poco dopo le 14, una delle squadre della Protezione civile che da domenica sera stavano battendo il Canavese alla ricerca dell’uomo.

ERA SPARITO IERI POMERIGGIO

Rolle era stato avvistato, l’ultima volta, intorno alle 17 di ieri, nei pressi del cimitero di Rivara. L’allarme, dopo la denuncia, era scattato immediato. Vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile lo hanno cercando incessantemente in tutta la zona. Da questa mattina si sono organizzate anche altre squadre con il coinvolgimento di altri gruppi della protezione civile del territorio. Fino al felice epilogo.