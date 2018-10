Uomo scomparso nel Biellese: trovato cadavere in fondo a una scarpata

Era in villeggiatura a Graglia Santuario

E’ stato ritrovato morto, in fondo una scarpata, il villeggiante di 67 anni di cui non si avevano più notizie da ieri. Ernesto Mantovani, che risiedeva a Rimini, era in villeggiatura nella zona di Graglia Santuario, nel Biellese, dove possedeva una seconda casa. L’uomo, che sembra soffrisse di depressione, si era allontanato nel pomeriggio dalla sua abitazione senza dare spiegazioni.

QUESTA MATTINA IL MACABRO RITROVAMENTO

Da quel momento di lui si erano perse le tracce. Alle ricerche, scattate immediatamente, hanno preso parte vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Questa mattina il macabro ritrovamento del corpo.