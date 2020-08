Uomo travolto e ucciso da un treno alla stazione di Torrazza Piemonte

Un uomo ha perso la vita, questo pomeriggio, poco dopo le 14, nella stazione ferroviaria di Torrazza Piemonte (nel Torinese), dopo essere stato travolto da un treno. Ancora poco chiara la dinamica dell’accaduto, ma sembra che il malcapitato si sia lanciato sotto un convoglio in transito. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sui binari senza i sanitari del 118 potessero fare nulla per salvargli la vita

TRAFFICO FERROVIARIO IN TILT

Sul caso sta procedendo, con i dovuti accertamenti, la polizia ferroviaria. In seguito all’investimento, il traffico ferroviario sulla linea Torino-Milano, è andato in tilt. Allo stato, risultano parzialmente cancellati tre treni sulla tratta per il capoluogo lombardo (limitati a Chivasso e Santhià), e uno sulla linea Ivrea-Novara (limitato a Chivasso). E’ in corso, intanto, la riprogrammazione dei convogli da parte di Trenitalia.