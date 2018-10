Uranio impoverito: nessuno denuncia la strage dei reduci

La stima più attendibile l’ha redatta la commissione parlamentare d’inchiesta presieduta da Gian Piero Scanu, Pd, che ha terminato i propri lavori a febbraio: l’uranio impoverito ha ucciso almeno 352 nostri soldati, mentre i malati non sarebbero meno di 7mila. Una ripartizione territoriale non esiste, ma per una regione dalle profonde radici militari come il Piemonte è facile ipotizzare che i casi siano centinaia. Una strage silenziosa e dimenticata. Perché i ricorsi, conclusi o ancora pendenti, presentati presso il nostro Tar per il riconoscimento della ragione di servizio sono appena quattro.

+++CONTINUA A LEGGERE IL GIORNALE IN EDICOLA OGGI+++