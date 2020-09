Urlate almeno “pistaaaaaa!”

Un amico che lavora al pronto soccorso del Cto mi fa: «Basta, non se ne può più, è dalla fine del lockdown che non facciamo altro che monopattini, dieci, venti al giorno, fratture multiple, escoriazioni… I tempi d’attesa si sono moltiplicati, le sale Rx e Tac sono intasate…». Non ci avevo pensato, anche se lo sospettavo. Personalmente non li uso, ma solo perché come vespista so in che stato pietoso sono le strade di Torino, tra buche, toppe e binari affioranti. Ho persino venduto l’amato vespino perché alla mia età una caduta non me la potrei più permettere. Comincio già a sentirmi dire dagli amici: «Ma tu hai ancora dei tappeti in casa? Toglili, sono un pericolo mortale, l’80% delle cadute di anziani in casa sono dovute a inciampi o scivolate sui tappeti, e le fratture dopo una certa età portano spesso alla tomba…». Figuratevi i monopattini. Eppure li capisco, i giovani. L’ebbrezza di spostarsi veloci da un punto all’altro della città col vento nei capelli, senza casco, di poter arrivare a un passo dalla destinazione lasciando il mezzo lì davanti senza temere che lo rubino come le bici, sono tentazioni a cui è difficile resistere. Da giovane li avrei usati anch’io, i monopattini. Speriamo almeno che servano a disintasare un po’ il traffico e i posteggi. Di sicuro non incrementano l’uso delle gambe, così raccomandato dai medici. «I giovani non camminano più, i giovani ingrassano…». Adesso non faranno neanche più quei quattro passi dal posteggio al locale. Eppure non si può fermare l’evoluzione. Badate, non ho detto progresso. Evoluzione. Dall’homo camminans al guidans, e, adesso al monopattinans. Vuol dire che faremo un altro Cto dedicato a loro.

