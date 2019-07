Urta i veicoli in sosta e scappa. Fermato si sente male, finisce in ospedale. E prova a fuggire un’altra volta

La scorsa notte l'intervento della municipale in via Cherubini a Torino

La scorsa notte la polizia municipale di Torino è intervenuta in via Cherubini dove un’Audi A3 aveva urtato numerosi veicoli in sosta, dopodiché si era allontanata. Un testimone si era annotato la targa fornendola agli agenti i quali, messisi a perlustrare l’area, hanno ritrovato l’auto incriminata in via Candia angolo via Santhià. Al volante c’era un italiano di 39 anni.

SI SENTE MALE E FINISCE IN OSPEDALE

L’uomo, sprovvisto di documenti d’identificazione, colto da malore, è stato caricato a bordo di un’ambulanza e quindi trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni Bosco, dal quale, poco dopo, si è allontanato cercando nuovamente di dileguarsi senza riuscirvi però, perché, dopo alcuni minuti, è stato rintracciato da un’altra pattuglia della municipale e riaccompagnato nuovamente in ospedale.

SEDATO, SI SVEGLIA E DA’ IN ESCANDESCENZE

I medici, visto l’evidente stato di alterazione psico-fisica dell’uomo, lo hanno sedato. Tuttavia, intorno alle 6 del mattino, l’uomo si è svegliato andando in escandescenze. A questo punto, non essendovi motivi medico-sanitari per trattenerlo in ospedale, il 39enne è stato dimesso e quindi accompagnato nelle stanze del comando vigili di via Bologna 74 per l’identificazione.

ALLA FINE E’ STATO DENUNCIATO

Qui, il 39enne ha dato nuovamente in escandescenze, rendendo un’altra volta necessario l’intervento dei medici che, presso gli stessi locali, gli hanno somministrato nuovamente del sedativo. Alle 9 del mattino, dopo essere stato nuovamente accompagnato al pronto soccorso, l’uomo, pluripregiudicato, si è ripreso ed è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti (art. 186 e 187 Codice della Strada). Il suo veicolo è stato posto in stato di fermo.