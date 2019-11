Usb esclude il Piemonte dallo sciopero nazionale

L’Unione sindacale di base ha comunicato alla regione di aver accolto l’invito di Alberto Cirio di sospendere la mobilitazione programmata per domani, e quindi escludere il Piemonte dallo sciopero nazionale. Ciò, infatti, avrebbe rischiato di aggravare la situazione già complicata a causa dell’alluvione della scorsa settimana. Domani quindi la circolazione dei treni in Piemonte sarà regolare.

“Aver rinunciato a esercitare un proprio diritto per aiutare i piemontesi in un momento di difficoltà, credo sia la testimonianza più bella di affetto e rispetto verso il nostro territorio”, commenta Cirio, che ringrazia il sindacato.