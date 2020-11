E’ uscito Assassin’s Creed Valhalla!

Ubisoft ha annunciato che Assassin’s Creed Valhalla, il nuovo episodio del franchise di Assassin’s Creed, è ora disponibile per Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, Epic Games Store e Ubisoft Store per Windows PC, oltre a Stadia, Amazon Luna e il servizio in abbonamento di Ubisoft, Ubisoft+. Assassin’s Creed Valhalla arriverà anche per PlayStation 5 al lancio della nuova console il 12 novembre.

Con lo sviluppo guidato dal team di Ubisoft Montreal, in Assassin’s Creed Valhalla i giocatori vestiranno i panni di Eivor, un leggendario guerriero vichingo, costretto ad abbandonare la Norvegia a causa di guerre infinite e scarse risorse nel IX secolo d.C. I giocatori potranno rivivere le battaglie brutali dei guerrieri vichinghi grazie a un sistema di combattimento rinnovato con la possibilità di impugnare due armi, oltre a provare nuove caratteristiche di gioco, tra cui gli assedi, la creazione dell’insediamento e la possibilità di personalizzare l’aspetto del proprio personaggio, dalla pettinatura, ai tatuaggi fino a molti altri dettagli. Alleanze politiche, battaglie e dialoghi a scelta multipla potranno influenzare lo scenario di Assassin’s Creed Valhalla, perciò sarà molto importante scegliere con attenzione per proteggere la nuova casa del proprio clan e il suo stesso futuro.

I giocatori potranno intraprendere ancora più avventure grazie al Season Pass di Assassin’s Creed Valhalla. Incluso nelle versioni Gold, Ultimate e Collector’s Edition, o acquistabile separatamente al prezzo di 39,99 euro, il Season Pass include:

⦁ La leggenda di Beowulf – In questa missione esclusiva, i giocatori sveleranno la mostruosa verità che si cela dietro la leggenda di Beowulf. Disponibile al lancio.

⦁ Espansione 1 – L’ira dei druidi (primavera del 2021) – In questa nuova avventura, i giocatori si avventureranno in Irlanda, dove sveleranno i segreti di un’antica e misteriosa setta di druidi, rintracciando e scoprendone i membri. Immergendosi nei miti e nelle tradizioni gaeliche, dovranno combattere per farsi largo tra foreste infestate e splendide ambientazioni, mentre guadagnano i favori dei re gaelici.

⦁ Espansione 2 – L’assedio di Parigi (estate del 2021) – Nell’Assedio di Parigi, i giocatori avranno l’opportunità di rivivere la più ambiziosa battaglia della storia vichinga, con importanti figure storiche del Regno dei Franchi devastato dalla guerra. Durante questo momento chiave nella storia, i giocatori si infiltreranno nella città fortificata di Parigi e lungo la Senna in un prolungato assedio, svelando i segreti dei nemici e formando alleanze strategiche per salvaguardare il futuro del clan.

Inoltre, tutti i giocatori avranno accesso a una vasta gamma di contenuti stagionali gratuiti, tra cui nuovi contenuti narrativi ed eventi di gioco disponibili dopo il lancio. Ogni stagione durerà tre mesi e sarà accessibile a ogni giocatore con qualsiasi livello di progressi, concentrandosi sul gameplay, l’evoluzione dello scenario e altri emozionanti contenuti. La Stagione 1 inizierà a dicembre e includerà:

⦁ Una nuova area dell’insediamento, che permetterà ai giocatori di continuare a espandere ed evolvere il proprio insediamento.

⦁ Il Festival di Yule, un tradizionale festival vichingo che i giocatori potranno provare nel proprio insediamento.

⦁ I raid di fiume, una nuova modalità di gioco basata sulla meccanica degli assedi che offrirà un’esperienza di assedio ancora più dinamica, impegnativa e altamente rigiocabile.

⦁ L’aggiunta dei ranghi per i Vichinghi di Jomsborg, funzione che consente ai giocatori di creare un mercenario vichingo per la propria squadra d’assedio, ma anche reclutabile dagli amici e dall’intera community. Nella Stagione 1, i giocatori otterranno un aggiornamento alla funzionalità dei Vichinghi di Jomsborg, che consente al proprio mercenario vichingo di guadagnare PE e aumentare il proprio rango. Maggiore sarà il suo rango e più argento otterranno quando sarà reclutato dagli altri giocatori.

⦁ La Stagione 1 porterà anche nuove abilità, capacità, armi ed equipaggiamenti, oltre a nuovi oggetti cosmetici per l’insediamento, la nave vichinga, il cavallo e il corvo dei giocatori.

Come risultato della collaborazione con Microsoft per implementare il supporto alle API DirectStorage e a Xbox Velocity Architecture su Xbox Series X|S, i giocatori avranno tempi di caricamento più veloci così da trascorrere più tempo nella fase di gioco e un’esperienza con risoluzione 4K a 60 fps ancora più fluida e potente su Xbox Series X. Gli utenti di PlayStation 5 invece potranno letteralmente immergersi nello spettacolare open world con la potenza del Tempest 3D Audio Engine, che consentirà di sentire i suoni dell’ambiente intorno a loro, insieme a una dettagliata grafica a 4K e 60 frame al secondo e tempi di caricamento più veloci, grazie alla potenza aggiuntiva dell’unità SSD ad alta velocità della console.

Assassin’s Creed Valhalla supporta anche i progressi cross-platform su tutte le piattaforme e i servizi grazie a Ubisoft Connect, l’ecosistema di Ubisoft per connettersi con gli amici e partecipare a eventi e attività di gioco. Oltre alle nuove ed emozionanti sfide della community e a tempo limitato, il servizio offre un programma fedeltà che consente ai giocatori di guadagnare una quantità illimitata di Units da spendere in ricompense uniche come armi, completi e oggetti consumabili. Per maggiori informazioni su Ubisoft Connect, visitare ubisoftconnect.com.

Nei prossimi giorni pubblicheremo la nostra recensione di Assassin’s Creed Valhalla