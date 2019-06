E’ uscito Bloodstained: Ritual of the Night!

Il nuovo GDR a scorrimento orizzontale di Koji Igarashi: Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile in versione digitale per PC, PlayStation 4 e Xbox One. Le versioni fisiche per Playstation 4 e Xbox One usciranno domani. Bloodstained: Ritual of the Night verrà rilasciato anche per console Nintendo Switch martedì 25 giugno (versione digitale) e venerdì 28 giugno (versione fisica).

Concepito da Koji Igarashi, il creatore del genere Igavania, e impreziosito dalla colonna sonora di Mirichu Yamane (Castlevania: Symphony of the Night) e Ippo Yamada (Resident Evil), Bloodstained: Ritual of the Night è un moderno GDR a scorrimento orizzontale in grado di soddisfare i palati di tutti i vecchi e nuovi fan di questo genere. Ogni cosa in Bloodstained è renderizzata in 3D e riprodotta in 2D all’interno della più grande mappa di gioco mai realizzata da Koji Igarashi.

Bloodstained: Ritual of the Night è ambientato in Inghilterra nel XVIII secolo, i videogiocatori impersoneranno Miriam, una ragazza orfana colpita da una maledizione degli alchimisti che le sta lentamente trasformando la pelle in cristallo. Miriam cadrà in un misterioso coma, da cui si risveglierà dieci anni dopo. Il compito della ragazza sarà quello di raggiungere ed esplorare un castello infestato da una legione di demoni, fermare il loro evocatore Gebel, e trovare una cura contro la maledizione degli alchimisti.

Bloodstained: Ritual of the Night includerà dei finali alternativi e l’esperienza di gioco verrà ampliata mediante più di una dozzina di DLC gratuiti che includeranno il multiplayer locale e online (Co-Op e VS), così come le modalità Roguelike, Boss Rush, Chaos e il livello di difficoltà Nightmare. Una serie di personaggi giocabili attendono solo di essere scoperti, aumentando in modo esponenziale la rigiocabilità di questo titolo.