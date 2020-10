E’ uscito DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1!

DOOM Eternal: The Ancient Gods Parte 1, il nuovo capitolo per giocatore singolo del best seller di id Software DOOM Eternal, è disponibile da oggi su Xbox One, PlayStation 4, PC e Stadia.

Dopo aver sconfitto la Khan Maykr e annientato la reincarnazione dell’Icona del Peccato, la guerra del DOOM Slayer è appena cominciata. Scatena la tua sete di vendetta e affronta la tua prova più dura respingendo l’invasione fin dentro al regno dei Maykr. Sconfiggi nuove e temibili minacce, ristabilisci l’equilibrio nei cieli e sradica la corruzione che ha gettato l’universo nel caos.

The Ancient Gods Parte 1 è disponibile per tutti i possessori del Pass Anno 1 o della Digital Deluxe Edition di DOOM Eternal. The Ancient Gods Parte 1 è inoltre disponibile come acquisto separato e inclusivo di accesso a BATTLEMODE. Non è necessario possedere una copia di DOOM Eternal per acquistare e giocare a The Ancient Gods Parte 1.

Il Pass Anno 1 è disponibile per l’acquisto al prezzo di 29,99 € e include l’accesso a The Ancient Gods Parte 1 e 2.