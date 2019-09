E’ uscito eFootball PES 2020!

Konami ha annunciato che eFootball PES 2020 è disponibile per PS4, Xbox One e PC.

KONAMI, dopo aver svelato all’E3 eFootball PES 2020, ha rinnovato le partnership con il Barcellona e con l’Arsenal e ha acquisito le licenze ufficiali di Manchester United, Bayern Monaco, Juventus e di altre squadre non europee. eFootball PES 2020 è l’unico videogioco di calcio in cui è possibile giocare con la Juventus, la squadra campione in carica della Serie A. Il nuovo capitolo della saga calcistica di Konami include, in esclusiva, anche le divise ufficiali della squadra bianconera e l’Allianz Stadium e gli stadi del Bayern Monaco (Allianz Arena) e del Barcellona (Camp Nou) che sono disponibili, quest’anno, solo in eFootball PES 2020.

I giocatori potranno scegliere di acquistare anche la versione digitale Legend Edition, che avrà al suo interno l’icona brasiliana Ronaldinho. I contenuti esclusivi di gioco esclusivi di questa edizione includono la versione scansionata in 3D, del 2019, del celebre campione brasiliano e utilizzabile per sempre, Messi in prestito 10 partite myClub, degli Agenti Premium e rinnovi di contratto per 3 calciatori.

Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “È stato un anno eccezionale per il team di PES. Abbiamo un prodotto incredibile da offrire agli appassionati, supportato pubblicamente dai più importanti club al mondo, non potremmo essere maggiormente felici.”

Le novità di eFootball PES 2020: