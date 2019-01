E’ uscito il nuovo episodio di Is It Love?

Ubisoft ha annunciato che Is It Love? Blue Swan Hospital, il nuovo episodio del celebre franchise mobile free-to-play Is It Love?, è ora disponibile su App Store per iPhone e iPad, e su Google Play per dispositivi Android.

In questa storia interattiva, potrai creare le tue avventure e storie d’amore in uno scenario completamente nuovo. Vestirai i panni di una giovane e brillante specializzanda appena arrivata al Blue Swan Hospital, di cui dovrai seguirne carriera, amicizie, scandali e vita amorosa. Potrai incontrare un ricco cast di personaggi, mentre le tue decisioni determineranno le tue amicizie e relazioni sentimentali.

Questo episodio di Is It Love? include una nuova direzione artistica più moderna e per la prima volta nella serie, nuovi episodi ogni due settimane, oltre a nuove stagioni ogni anno.