E’ uscito il nuovo Resident Evil 3!

Capcom ha annunciato oggi l’uscita di Resident Evil 3.

Questa nuova uscita nella serie di Resident Evil, che ha venduto 95 milioni di copie nel mondo, vede la conclusione mozzafiato della saga di Raccoon City, vista attraverso la prospettiva di una delle più iconiche eroine del mondo dei videogiochi, Jill Valentine.

Raccoon City e la sua “affamata” popolazione vengono riproposte in una splendente grafica in alta risoluzione con meccaniche di gioco rinnovate grazie al motore RE Engine, già utilizzato per Resident Evil 2, Resident Evil 7 biohazard e Devil May Cry 5.

La travolgente storia di Resident Evil 3 risolve gli eventi già visti nel campione di incassi dello scorso anno Resident Evil 2. Resident Evil 3 permetterà ai giocatori di interpretare l’agente della S.T.A.R.S. Jill Valentine nella sua disperata fuga da una città ormai devastata dagli zombi e da altre spaventose creature. Ad impedirle questa impresa sarà l’apparentemente invincibile ed incredibilmente intelligente bio-arma Nemesis – uno degli avversari più celebri della serie. Jill non sarà sola in questa terrificante avventura – i giocatori potranno affrontare il caos di Raccoon City con l’aiuto inaspettato di Carlos Oliveira, un membro della Umbrella Biohazard Countermeasure Service (U.B.C.S.) impegnato nel tentativo di far evacuare i cittadini di Raccoon City.

Oltre alla campagna in singolo di Resident Evil 3, il gioco include anche Resident Evil Resistance, un multiplayer asimmetrico online 4 contro 1. Un gruppo di quattro Sopravvissuti dovrà unire le forze in modo strategico per eludere i diabolici esperimenti messi in atto da un crudele Mastermind prima dello scadere del tempo. Ognuno dei Sopravvissuti disponibili avrà una serie di armi e abilità uniche al servizio degli altri nel tentativo di fuga da questo orribile scenario. Ogni angolo e ogni zona buia potrebbero nascondere la minaccia del Mastermind che utilizzerà un mazzo di carte per scatenare creature ed armi biologiche, piazzare trappole, e manipolare l’ambiente per sconfiggere i Sopravvissuti. Il Mastermind potrà contare sulle speciali abilità di celebri cattivi della saga di Resident Evil come Alex Wesker, Annette Birkin e Ozwell E. Spencer. Per la prima volta nella serie i giocatori potranno inoltre utilizzare, nei panni di Mastermind, alcuni leggendari personaggi come il terrificante Tyrant e il mutato G-Birkin.

Resident Evil 3 e Resident Evil Resistance condivideranno la presenza di Jill Valentine che sarà un personaggio giocabile come Sopravvissuto grazie ad un aggiornamento del gioco multiplayer previsto per il 17 aprile. Altri dettagli sui prossimi contenuti di Resident Evil Resistance saranno annunciati a breve.

Per i fan più accaniti sarà disponibile anche una Collectors’ Edition che includerà il gioco, una stupenda action figure di Jill Valentine, un art book con informazioni classificate, un codice per scaricare la colonna sonora e un poster a doppia facciata con la mappa di Raccoon City.