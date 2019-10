E’ uscito WWE 2K20!

Da qualche giorno 2K ha rilasciato WWE 2K20, l’ultima iterazione della celebre serie di giochi sulla WWE, per PlayStation 4, Xbox One e PC. Con tantissime Superstar, Leggende e Hall of Famer WWE, insieme ai più grandi fenomeni dell’NXT, WWE 2K20 offre un’entusiasmante esperienza di gioco e tantissimi tipi di match diversi per dare ai giocatori l’opportunità unica di vestire i panni di un vero fenomeno della WWE. WWE 2K20 comprende la modalità tutta al femminile 2K Showcase: The Women’s Evolution, la possibilità di affrontare La mia CARRIERA e i nuovi match Mixed Tag nei panni di Superstar di entrambi i generi, la nuova Torre 2K: Roman’s Reign basata sulla leggendaria carriera di Roman Reigns e i nuovissimi WWE 2K20 Originals, ricchi di tantissimi contenuti in più rispetto ai pacchetti aggiuntivi delle precedenti edizioni.

“Lo slogan di quest’anno, Step Inside, è un modo per invitare tutti i giocatori a godere fino in fondo dell’esperienza di WWE 2K20, che comprende una modalità La mia CARRIERA più estesa che mai con personaggi Il mio GIOCATORE di entrambi i generi, la modalità 2K Showcase: The Women’s Evolution basata sulla storia delle Four Horsewomen, e la Torre 2K: Roman’s Reign a obiettivi che racconta la leggendaria carriera della Superstar di copertina Roman Reigns”, riferisce Greg Thomas, presidente di Visual Concepts. “Inoltre, siamo fieri di presentare una serie di contenuti post-lancio mai vista prima con l’avvento dei WWE 2K20 Originals, grazie ai quali i giocatori potranno esplorare nuovi mondi, modalità 2K Showcase speciali, Torri 2K, Superstar, arene e parti per la suite di creazione a tema.”

Ecco alcune delle caratteristiche principali di WWE 2K20:

2K Showcase: The Women’s Evolution: Rivivi la rivoluzionaria avventura delle Four Horsewomen e della Women’s Evolution nella nuova storia di 2K Showcase, la modalità narrativa a obiettivi con accurati filmati di stampo documentaristico. Affronta i momenti e i match più indimenticabili della folgorante ascesa della Women’s Division, narrati dalle stesse protagoniste: Charlotte Flair, Sasha Banks, Bayley e la Superstar di copertina di WWE 2K20 Becky Lynch.

Per la prima volta nella storia di WWE 2K , potrai vestire i panni di personaggi Il mio GIOCATORE di entrambi i generi ne La mia CARRIERA e vivere con loro i trionfi e le tragedie di una carriera lanciata verso la vetta assoluta della WWE, con tantissimi filmati e le voci di oltre 40 tra le Superstar più amate.

Torri 2K: Roman's Reign: L'apprezzata modalità Torri 2K fa il suo ritorno con sfide mai viste prima, tra cui un'intera Torre basata sull'incredibile carriera di Roman Reigns, Superstar di copertina di WWE 2K20 . Controlla una Superstar WWE o un personaggio Il mio GIOCATORE creato da te e affronta una Torre a scelta tra le numerose disponibili. Ogni Torre offre una serie unica di sfide, condizioni di vittoria e modifiche ai giocatori.

Comandi ottimizzati: I comandi ottimizzati sono stati pensati per rendere il gioco più avvicinabile ai meno esperti della serie, senza però togliere ai veterani il giusto senso di sfida.

Suite di creazione: Tra le caratteristiche più amate dai fan, la Suite di creazione di WWE 2K20 permette di personalizzare fin nei minimi dettagli Superstar, tenute, arene e tanto altro, e condividere le proprie creazioni online per la gioia degli altri giocatori.

Pass Backstage di WWE 2K20: Permette di risparmiare sui WWE 2K20 Originals con un bundle dedicato ai pacchetti 2-4 (Coloro che acquistano la Deluxe e la Collector's Edition possono scaricare tutti i WWE 2K20 Originals senza costi aggiuntivi.)

Carte in edizione limitata per WWE SuperCard : Le carte in edizione limitata di Becky Lynch e Roman Reigns per WWE SuperCard sono disponibili con le copie fisiche della Standard e della Deluxe Edition. Le carte di Supporto di Becky Lynch, Roman Reigns, The Rock, Mankind e Mr. Socko sono disponibili con la versione fisica della WWE 2K20 Collector's Edition.

Un roster gigantesco: Con oltre 200 personaggi giocabili, il roster di WWE 2K20 permette ai giocatori di affrontare le proprie Superstar WWE e NXT preferite, oltre alle Leggende e agli Hall of Famer della WWE. I giocatori potranno vestire i panni di Superstar WWE del momento come Bayley, Braun Strowman, Charlotte Flair, Kofi Kingston o Seth Rollins, astri nascenti di NXT e NXT UK come Adam Cole, Io Shirai, Matt Riddle e Toni Storm e vere e proprie Leggende della WWE come "Rowdy" Roddy Piper, Dwayne "The Rock" Johnson, André the Giant e tanti altri.

Modalità Universe: Più ricca che mai, con più match, più slot per titoli e rivalità per gli show, nuovi filmati e più di 3.000 nuove battute per i promo per un'esperienza ancora più fluida e realistica.

