Usseglio, ‘parcheggia’ l’elicottero in piazza: denunciato [FOTO]

Incredibile quanto accaduto a Usseglio, nel Torinese. Dopo aver sorvolato la zona in elicottero per scattare delle foto, lo ha fatto atterrare nella piazza di Margone senza alcuna autorizzazione.

Il pilota, un 58enne di Ovada già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi denunciato dai carabinieri di Viù per ‘sorvolo di centri abitati’ e ‘inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione’. L’uomo lavora in una scuola di volo di Busano e ha provato a giustificarsi dicendo di aver preparato una richiesta di autorizzazione da inviare a Comune ed Enac ma di non averla spedita via posta elettronica perché rimasta tra le bozze.

Inoltre ha detto di essere atterrato per prendere un caffè con un alcuni amici che gestiscono un bar nella frazione di Usseglio.