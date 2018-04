Ustionato in casa a 87 anni, soccorso dopo alcuni giorni. E’ grave al Cto

Il pensionato sarebbe rimasto ferito accendendo la stufa. Vivendo in casa da solo non è riuscito a chiedere aiuto

Un uomo di 87 anni, G.C.. residente a Chiappignolo, frazione di Pratiglione (Torino), Comune dell’Alto Canavese, è stato ricoverato in gravi condizioni al Cto di Torino nel tardo pomeriggio di ieri. Il pensionato, soccorso dal personale del 118 nel giardino di casa e poi elitrasportato in ospedale, ha riportato gravi ustioni su diverse parti del corpo.

USTIONATO ACCENDENDO LA STUFA

Secondo una prima ricostruzione è possibile che l’87enne, già nei giorni scorsi sia rimasto ustionato accendendo la stufa. Vivendo da solo in casa, però, non è riuscito a chiedere aiuto. E’ probabile che sia uscito dall’appartamento nel tentativo di raggiungere i vicini ma sia caduto nel giardino dove poi è stato ritrovato. Sul caso stanno comunque indagando i carabinieri, giunti sul posto per gli accertamenti di rito.