Utilizza il trapano come una martello, poi gli spiegano come funziona…

Il trapano non è un martello, anche se il tizio immortalato in questo video, sembra utilizzarlo proprio così: lo percuotere duramente sul pavimento neanche impugnasse una mazzola. Poi, di punto in bianco, un suo collega gli spiega come funziona e quale tasto pigiare per metterlo in moto e lui, non appena la punta inizia a ruotare, molla l’attrezzo, fa un bel salto e fugge via a gambe levate per lo spavento. Solo un muratore maldestro oppure si tratta di una scenetta montata ad arte, per far divertire gli “spettatori”? A voi la scelta.