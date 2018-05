Va al lavoro in bici e un furgone la travolge: 54enne grave al Cto

Ancora un incidente stradale in provincia di Torino. Ancora una volta a farne le spese è chi viaggia in sella a una bicicletta.

E’ successo, intorno alle 15, in via Miniere a Banchette, dove un furgone ha travolto una commessa di 54 anni che stava raggiungendo in bicicletta il posto di lavoro. A guidare il Peugeot Partner, poi finito contro la vetrina di un negozio, una donna.

La 54enne è stata soccorsa dai medici del 118 e trasportata la Cto di Torino, dove è ricoverata in gravi condizioni. Sulla dinamica del sinistro sta facendo luce la polizia di Ivrea.