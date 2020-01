Va a firmare in commissariato e poi scippa due donne: arrestato

Un paio d’ore prima di mettersi all’opera si era recato in commissariato per ottemperare al suo obbligo. Poi ha iniziato a fare scippi in successione, uno dopo l’altro, proprio nel giorno della vigilia di Natale.

Protagonista un cittadino marocchino di 23 anni con obbligo di firma a carica, vittime due donne derubate la prima nei pressi della fermata del tram in corso Giulio Cesare, angolo corso Brescia, e la seconda qualche ora dopo in piazza Don Albera.

Dalle denunce è emerso che l’autore del furto potesse essere lo stesso e gli agenti di polizia del commissariato Dora Vanchiglia lo hanno individuato nel 23enne, grazie anche ad alcune immagini di video sorveglianza.

Gli abiti del ladro e la sua fisionomia, infatti, erano simili a quelli del soggetto che abitualmente si recava in commissariato per la firma. I successivi riscontri hanno poi portato alla definitiva individuazione dell’uomo che è stato rintracciato nei giorni successivi in via Alessandria, angolo corso Brescia, e sottoposto a fermo per rapina.