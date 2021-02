Va a fuoco un locale nell’area pedonale: fioriere e rastrelliere bloccano i soccorsi

Un principio d’incendio al locale Ambharabar di via Borgo Dora, i clienti che escono di corsa e i vigili del fuoco – complice anche la presenza del Gran Balon – costretti a fare il giro dell’oca per poter accedere al quartiere. La chiusura del quartiere con fioriere e rastrelliere torna nel mirino di comitati e commercianti. A scatenare l’ultima polemica è un corto circuito al quadro elettrico di uno dei locali. Immediata la chiamata ai pompieri ma quello che sembrava essere un intervento di rito diventa, poco alla volta, uno scenario surreale.

IL CALVARIO

Alle 18.10 i vigili del fuoco provano ad accedere da corso Giulio Cesare angolo via Borgo Dora ma rastrelliere e fioriere impediscono ogni passaggio. Per non accedere in contromano da via Andreis fanno il giro di piazza della Repubblica. In via Mameli basterebbe spostare le fioriere ma a creare impedimento sono questa volta i banchi del mercato.

