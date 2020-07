Va in montagna a cercare funghi: trovato morto in un torrente

Tragedia ad Alpette. Un cercatore di funghi di 72 anni è stato trovato morto in un torrente in località Nero, dai tecnici del Soccorso alpino piemontese che lo hanno raggiunto questo pomeriggio.

CADAVERE TROVATO SUL FONDO DI UN SALTO DI ROCCIA

Il corpo dell’uomo, secondo le prime notizie, si trovava sul fondo di un piccolo salto di roccia, immediatamente a valle della strada carrozzabile.

NON SI ESCLUDE IL DRAMMATICO INCIDENTE

Sul posto, con i tecnici a terra, è arrivata anche l’eliambulanza 118 ma per il malcapitato non c’era già più nulla da fare. Sulla dinamica dell’accaduto indagano ora i carabinieri della compagnia di Ivrea e quelli del comando stazione di Cuorgnè. Non è esclusa l’ipotesi del drammatico incidente.

IL 72ENNE SAREBBE STATO COLTO DA MALORE

E’ infatti possibile che l’uomo, un villeggiante, da sempre appassionato di montagna, sia stato colto da un malore mentre passeggiava nei pressi della roggia e solo successivamente sia caduto nel corso d’acqua.