Va a fare la spesa e svaligiano la casa. Rubati i regali e l’adorata chihuahua

È uscita di casa per fare due commissioni. Un’ora all’incirca, che però ha sconvolto la vita di Sabrina Picciotto. Perché i ladri le sono entrati in casa, nella serata di martedì. E dall’abitazione manca anche lei, Cipria, una chihuahua di 8 anni, con il pelo corto, di colore bianco, con qualche piccolo problema di salute.

Tutto è successo tra le 19 e le 20. I ladri sono entrati nella casa della signora Picciotto, che abita nella zona di piazza Cavallero, dopo aver sradicato una inferriata e aver spaccato un vetro. «Quando sono tornata ho subito capito che era successo qualcosa di serio – spiega la donna – perché in giardino c’era Pepe, l’altro mio chihuahua. Ma Cipria non c’era, non era con lui. Poi ho visto che la casa era tutta sotto sopra. I ladri hanno rubato di tutto: dal cibo ai regali natalizi che avevo già messo sotto l’albero. E persino il mio phon».

Ladri quindi senza scrupoli, capaci di strappare all’affetto delle persone non solo oggetti e persino i regali natalizi, ma persino un cane. Un fedele quattrozampe che da otto lunghi anni colora e riempie d’amore la vita di questa donna e della sua famiglia. E Sabrina non considera altra ipotesi al di là del rapimento: «Scappata? Non può essere scappata. Non l’ha mai fatto. È troppo tranquilla. Temo proprio che me l’abbiano portata via di proposito, magari per chiedere poi un riscatto».

La Picciotto ieri mattina si è recata dai carabinieri della compagnia di Rivoli per denunciare il duplice furto. Ed ora lancia un accorato appello: «Il numero di microchip di Cipria è il seguente: 900032000380645. Sono pronta a dare una lauta ricompensa a chi me la riporterà a casa, sana e salva. Mi manca troppo. Fa parte della nostra vita. Non posso pensare ad un Natale con il solo Pepe e senza la mia dolce Cipria», conclude Sabrina, con la voce rotta dal pianto.

Chi avesse visto a Rivoli o in altre città la piccola Cipria, o l’avesse per caso accolta pensando si fosse persa, può contattare i carabinieri al numero unico di emergenza “112” oppure telefonando direttamente alla compagnia carabinieri di Rivoli allo 011.9553800.