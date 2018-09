Va in montagna a cercare funghi, precipita nel dirupo e muore in Val Susa

La vittima, la seconda, in una settimana, in quell'area, è il 67enne Vito Riccobene. Forse un malore la causa della tragedia

Tragedia in montagna a San Giorgio di Susa. Un uomo di 67 anni, Vito Riccobene, residente a Torino, ha perso la vita precipitando in un dirupo nella zona di borgata Adrit, dove si era recato per cercare funghi. Il drammatico incidente, sulle cui cause ancora si cerca di fare luce, è avvenuto ieri pomeriggio.

SI ERA AVVENTURATO NEI BOSCHI

L’uomo, dopo aver lasciato la macchina a San Giorio, si era avventurato in montagna, nei boschi sopra il paese. E qui ha fatto perdere le sue tracce fino al tragico ritrovamento del cadavere.

FORSE UN MALORE LA CAUSA DELLA TRAGDIA

E’ probabile, ma si resta nel campo delle ipotesi, che Riccobene abbia accusato un malore oppure, più semplicemente, abbia messo un piede in fallo perdendo l’equilibrio. Sull’accaduto indagano i carabinieri del locale distaccamento dell’Arma. Il corpo senza vita dello sfortunato cercatore di funghi è stato recuperato da un elicottero del 118: giaceva nel fondo di un dirupo, a quota 1290 metri. Ora si trova nell’obitorio dell’ospedale di Susa.

SECONDA VITTIMA IN UNA SETTIMANA

Riccobene è la seconda vittima in una settimana tra i cercatori di funghi. Domenica scorsa era stato trovato morto a Condove il 77enne Vittorio Barotto.