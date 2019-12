«Va premiato per come ha reagito»

Il pensiero per Sinisa di un grande della storia granata

Un’altra vecchia gloria del Torino, Renato Zaccarelli, ha voluto dedicare un pensiero a Sinisa Mihajlovic:

«Il 13 luglio, quando ha annunciato di avere la leucemia in quella conferenza stampa, ha vissuto in prima persona e ha fatto vivere a migliaia di persone un momento particolare: ha dimostrato di avere un incredibile carattere anche al di fuori del campo, in un momento così delicato».

Sul premio, Zaccarelli non ha dubbi: «È giusto che vada a lui per il suo modo di interpretare e reagire a una situazione drammatica come questa».