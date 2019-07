Il micino si aggrappa alla schiena del padrone, lasciandosi trasportare in giro

Non è un’immagine molto frequente, per fortuna, anche perché si tratta di una situazione piuttosto pericolosa per l’animale: un gatto che occupa il sedile posteriore di uno scooter, aggrappato al suo padrone.

Fa davvero tenerezza il micino che, aggrappato al suo padrone, aspetta pazientemente il verde al semaforo. Quando arriva il via libera, i due partono e il gattino si aggrappa con ancora maggior impegno alla schiena del suo padrone.