L'uomo è preso in consegna dai sanitari e dalle forze dell'ordine, tra lo stupore generale

Da non credere

E se la pandemia fosse tutto un bluff? C’è chi ne è convinto, come questo tizio che è andato in giro con un megafono a urlare tutti i suoi dubbi. Risultato? Sanitari e forze dell’ordine lo hanno portato via a forza.