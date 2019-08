Va in vacanza ad Alassio al volante di una Porsche ma la patente è falsa: denunciato

L'uomo, un 40enne di Torino, voleva festeggiare il compleanno in Riviera: è stato smascherato dalla polizia

Era arrivato ad Alassio da Torino, sulla Riviera Ligure, per festeggiare il suo compleanno ma girava in auto, una Porsche Cayenne, con una patente falsa. La scoperta è stata fatta dal commissariato di polizia di zona, durante un posto di blocco. Gli agenti hanno infatti fermato la “fuoriserie” al cui volante c’era un 40enne torinese il quale, alla richiesta delle forze dell’ordine, ha esibito un titolo di guida internazionale portoghese.

LA PATENTE ERA VISIBILMENTE FALSA

Successivi controlli hanno tuttavia accertato che non solo il torinese era stato già stato fermato pochi mesi fa, proprio quando aveva subito il ritiro del permesso di guida a causa di un’inversione in autostrada. Ma che il documento esibito (che peraltro faceva riferimento ad una patente sospesa) era palesemente falso.

AUTO SEQUESTRATA, LUI DENUNCIATO

Come se non bastasse, l’auto a bordo della quale il 40enne viaggiava, è risultata di proprietà di un’altra persona la quale si è dichiarata all’oscuro di tutto. Da qui il sequestro del veicolo. La patente, risultata falsa, sarà ora trasmessa al gabinetto regionale della polizia scientifica, all’ufficio falsi documentali, per ulteriori accertamenti. L’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica.