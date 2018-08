VACANZE TRAGICHE. Sparito da 12 giorni, era morto in Spagna: i parenti non avvisati

Ha perso la vita in un incidente stradale in Spagna, a pochi chilometri dal campeggio in cui da 20 anni trascorreva le sue vacanze estive. Una tragedia di cui nessuno in Italia sapeva nulla. Per 12 giorni la sorte di Natale Romeo, 76enne di Sant’Ambrogio di Torino, è rimasta un vero e proprio mistero, tanto che i parenti avevano anche sporto denuncia ai carabinieri per la sua scomparsa.

Lui però non era scappato, non aveva incontrato nessun malintenzionato e non era neanche in qualche ospedale, magari privo di memoria in seguito a un malore: purtroppo era in un obitorio e nessuno aveva avvisato i suoi cari. Per diversi giorni, la scomparsa del pensionato è rimasta una notizia nota solo ai suoi parenti e amici.

Poi, nel fine settimana, è stato diffuso un appello sui social network per cercare qualche traccia dell’uomo. «Lo scorso 25 luglio – racconta la figliastra, Debora Manchini – è partito per le ferie. Lui ogni anno andava in vacanza in Spagna, in un campeggio di Torredembarra» una località che si trova a poca distanza da Tarragona, a 940 chilometri da Torino. «Andava in quel campeggio da vent’anni – ricorda Debora – aveva lì una roulotte e tanti amici con cui si ritrovava ogni estate». A dare l’allarme è stato un amico che lo attendeva a Orange, in Francia, dove avrebbe dovuto fare tappa durante il viaggio. «Non vedendolo arrivare – prosegue Debora – ha chiamato in Italia».

