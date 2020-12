Vaccine Day, Appendino: “Giorno importante per Torino come per tutto il Paese”

Chiara Appendino affida alla sua pagina Facebook il compito di veicolare il suo stato d’animo e le sue impressioni nel giorno dell’inizio ufficiale della campagna di vaccinazioni anti Covid, a Torino e in tutta Europa. “Oggi è un giorno importante. Per Torino come per tutto il Paese”, scrive la sindaca. “All’ospedale Amedeo di Savoia, infatti, abbiamo assistito alle prime somministrazioni della campagna vaccinale contro il Covid19. Che è iniziata oggi in tutta Europa. Il Governo ha rispettato l’impegno che aveva preso e i vaccini sono arrivati entro l’anno”.

“Si tratta, dopo tanti mesi di sofferenza, di una luce sempre più nitida verso la fine di questa pandemia. Il percorso da fare è ancora lungo – sottolinea Appendino – e, proprio in questi mesi, dovremo tenere alta la guardia con tutte le precauzioni che abbiamo imparato a conoscere. Ma il ritorno alla normalità si fa sempre più concreto”.

Quindi sui compito delle Istituzioni: “Tra i vari compiti delle Istituzioni vi è quello di essere quanto più chiare e trasparenti possibile nelle comunicazioni relative alla vaccinazione, così da dare ai cittadini tutte le informazioni che, legittimamente, chiedono. I torinesi e gli italiani si sono dimostrati profondamente responsabili, nella stragrande maggioranza dei casi. Sono certa che, con l’aiuto delle Istituzioni, continueranno ad esserlo”. “Tuttavia, ci tengo a sottolinearlo, questo dovrà essere un impegno comune – prosegue la sindaca – Nel 2020, con gli strumenti che abbiamo a disposizione, la corretta informazione, fondata, verificata, nell’interesse del bene comune, è anche una responsabilità di ogni singolo cittadino. Alla Politica, poi, il compito di unirsi, oggi più che mai, verso l’obiettivo comune, che l’uscita dalla crisi, non solo sanitaria, ma anche economica e sociale. Non è tempo di beghe, di sterili polemiche e di posizioni di bandiera. È tempo di dimostrare agli italiani che la Politica è in grado di dare risposte concrete alle priorità del Paese”.