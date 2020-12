Vaccine Day in Piemonte, il programma: pronte 910 dosi, 10 i punti di somministrazione

Tutto pronto per il Vaccine Day anche in Piemonte. Domani, 27 dicembre, è il giorno scelto dall’Unione Europea per dare il via simbolicamente alla vaccinazione anti Covid.

Sono 910 le dosi destinate al territorio piemontese, che consentiranno l’immunizzazione di altrettante persone, esclusivamente tra operatori del servizio sanitario regionale, ospiti e personale delle Rsa.

Dieci le sedi di somministrazione, secondo il programma di seguito riportato, che coinvolge gli ospedali più grandi della regione e tre RSA pubbliche.

Torino:

– Ospedale Amedeo di Savoia, ore 9.

Sarà presente l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, con la sindaca di Torino Chiara Appendino, il Commissario generale dell’Unità di crisi Vincenzo Coccolo, il commissario dell’Area giuridico-amministrativa Antonio Rinaudo, il direttore dell’Asl Citta di Torino Carlo Picco, il presidente dell’Ordine dei medici di Torino Guido Giustetto e il prof. Giovanni Di Perri, responsabile delle Malattie infettive dell’Ospedale Amedeo di Savoia, che sarà il primo vaccinato e la dott.ssa Valeria Ghisetti, direttore del Laboratorio di Microbiologia e Virologia, che sarà la seconda vaccinata.

Gli altri ospedali di Torino dove in mattinata partiranno le vaccinazioni sono la Città della Salute – Molinette (dove sarà presente il commissario Giovanni La Valle), l’Ospedale Mauriziano (dove sarà presente il direttore sanitario Maria Carmen Azzolina) e il San Giovanni Bosco (dove sarà presente il direttore sanitario Marilena Avanzato).

Alessandria – Ospedale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, ore 12. Saranno presenti gli assessori regionali del territorio Vittoria Poggio e Marco Protopapa, con il sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco, la direttrice sanitaria dell’ospedale Daniela Kozel e il presidente dell’Ordine dei Medici di Alessandria Antonello Santoro.

Asti

– Casa di Riposo “Città di Asti”,

ore 12. Saranno presenti il vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso e l’assessore regionale alla Protezione Civile Marco Gabusi, insieme al sindaco Maurizio Rasero, al commissario dell’Asl di Asti Giovanni Messori Ioli e al presidente dell’Ordine dei Medici di Asti Claudio Lucia.

Cuneo

– Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, ore 12. Sarà presente l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Genesio Icardi, con il sindaco Federico Borgna, il direttore dell’ospedale Corrado Bedogni e il presidente dell’Ordine dei Medici di Cuneo Giuseppe Guerra.

– RSA La Residenza di Rodello, ore 12 (Apsp, Azienda pubblica di servizi alla persona)

Sarà presente il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, con Monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba e delegato della Conferenza episcopale piemontese per la Pastorale della salute, e il direttore dell’Asl Cn2 Massimo Veglio.

Novara

– Ospedale Maggiore della Carità, ore 12

– RSA De Pagave, ore 13 (Apsp, Azienda pubblica di servizi alla persona)

Sarà presente l’assessore alla Ricerca Covid della Regione Piemonte Matteo Marnati, con il sindaco di Novara Alessandro Canelli, il coordinatore Covid dell’Assessorato regionale alla Sanità Gianfranco Zulian, il direttore sanitario dell’Ospedale Maggiore Mario Minola, la direttrice dell’Asl Arabella Fontana e il presidente dell’Ordine dei medici di Novara Federico d’Andrea.