Vaccini, controlli dei Nas nelle scuole e nelle Asl di Torino e provincia

Militari in azione per verificare la conformità delle autocertificazioni

Controlli in questi giorni sono stati effettuati dai Nas nelle scuole e nelle Asl di Torino e provincia per verificare il rispetto della norma sull’obbligo dei vaccini. I militari si sono concentrati, in particolare, sulle autocertificazioni prodotte dai genitori in conformità alle disposizioni ministeriali.

Lunedì è previsto in tutto il Piemonte il via alle lezioni, con la riapertura di tutte le scuole dell’obbligo, ed è alta l’attenzione da parte delle istituzioni sanitarie e di pubblica sicurezza per verificare il rispetto delle leggi vigenti in materia sanitaria.

I risultati dei controlli effettuati verranno comunicati ai Nas di Roma, probabilmente già entro la conclusione della giornata. Nei prossimi giorni avrà invece inizio il controllo incrociato della documentazione, mettendo in correlazione i dati raccolti nelle scuole e nelle Asl con le dichiarazioni dei genitori.